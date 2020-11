Minecraft, il DLC di Star Wars disponibile sul marketplace: vediamo il trailer

Il DLC di Star Wars è disponibile a partire da oggi per Minecraft, scaricabile dal marketplace ufficiale del titolo sviluppato da Mojang.

Forte dei suoi quasi 132 milioni di giocatori attivi ogni mese, Minecraft non rinuncia evidentemente al richiamo di un brand come Star Wars, e questo pacchetto ripercorre la saga cinematografica con la trilogia originale ma anche la serie The Mandalorian.

Fra i contenuti del DLC troviamo una mappa, uno skin pack, un set di texture, varie reskin, modifiche all'interfaccia e persino la colonna sonora su licenza.

Viaggia in un mondo nuovo e fai volare la tua immaginazione in un ambiente sconosciuto. Con un numero talmente incredibile di cose da scoprire, le possibilità sono praticamente infinite. Dai uno sguardo al mondo che ti aspetta in STAR WARS da Minecraft.