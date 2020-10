Minecraft ha quasi 132 milioni di giocatori attivi ogni mese, rivela Microsoft

Minecraft ha quasi raggiunto i 132 milioni di giocatori attivi ogni mese: lo ha annunciato Microsoft contestualmente alla comunicazione della migrazione su server Azure.

Tornato nelle ultime ore alla ribalta mondiale per via dell'annuncio di Steve e Alex come personaggi scaricabili di Super Smash Bros. Ultimate, l'iconico titolo sviluppato da Mojang potrà godere di tanti vantaggi in seguito a questa operazione.

La gestione del gioco su server Azure consentirà infatti di utilizzare strumenti di sviluppo migliori e garantire un futuro radioso al franchise. Si tratta insomma di un passo molto importante, quantomeno "dietro le quinte".

Nel frattempo, il successo di Minecraft Dungeons ha dimostrato che da questa proprietà intellettuale possono nascerne anche altre e godere della medesima spinta mediatica.

Il che, quando puoi contare su qualcosa come quasi 132 milioni di giocatori ogni mese, rappresenta ovviamente un fattore da non prendere sotto gamba.