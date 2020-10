Remothered: Broken Porcelain, un trailer riepilogativo sulla storia

Remothered: Broken Porcelain torna a mostrarsi oggi con un nuovo trailer incentrato sulla storia, che ripercorre anche gli eventi del capitolo precedente della serie, ovvero Remothered: Tormented Fathers.

Il director Darril Arts e gli sviluppatori di Stormind Games hanno rilasciato un trailer riepilogativo per aggiornare i fan dell'orrore sui misteri che hanno condotto al prossimo sequel, ovvero il survival horror Remothered: Broken Porcelain, in arrivo su console e PC il 13 ottobre.

Nel video riepilogo sulla storia viene dunque ripercorsa la sparizione di una ragazza di nome Celeste, che si collega agli eventi narrati in Remothered: Tormented Fathers, sottolineando la ricerca ossessiva di Rosemary Reed e le inquietanti verità che ha scoperto.

Da qui poi il filmato introduce Remothered: Broken Porcelain, la cui storia segue le vicissitudini di Jennifer, una giovane ribelle arrivata nel sinistro Ashmann Inn.

Remothered: Broken Porcelain è sia un prequel che un sequel del capitolo precedente, sviluppa l'atmosfera tesa della serie e gli enigmi che portano avanti la storia, fornendo ai giocatori nuovi modi per sconfiggere gli inquietanti nemici. Le minacce surreali dell'Ashmann Inn possono trasformare persino un amico in nemico, quindi i giocatori faranno bene a tenere gli occhi aperti mentre aiutano Jennifer e Rosemary a cercare le risposte che stanno cercando disperatamente. La data di uscita di Remothered: Broken Porcelain è stata anticipata di una settimana al 13 ottobre su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni sul gioco vi rimandiamo al provato di Remothered: Broken Porcelain pubblicato solo qualche giorno fa.