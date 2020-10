Silent Hill 4: The Room su PC disponibile su GOG e altre novità

Silent Hill 4: The Room in versione PC è disponibile ora su GOG, a breve distanza dagli avvistamenti sugli enti di classificazione, con il gioco Konami che torna dunque sul mercato per piattaforma Windows, insieme ad altre novità per il dodicesimo anniversario della piattaforma.

A poche ore dalla notizia su Silent Hill 4: The Room classificato per PC, eccolo dunque disponibile all'acquisto su GOG, a questo indirizzo, al prezzo di 9,99 euro. Sembra sia semplicemente il gioco originale, non vengono riportate informazioni su eventuali adattamenti particolari o migliorie applicate tra le caratteristiche ufficiali presenti sulla pagina.

Ovviamente Silent Hill 4 è aggiornato per funzionare su Windows 7, 8 e 10, ha l'audio in inglese e i testi in italiano. Sebbene non sia considerato proprio tra i migliori capitoli della serie, resta un episodio molto interessante per alcune caratteristiche inedite e uniche, come l'alternanza tra la soggettiva e la terza persona e le parti all'interno dell'appartamento che fa da hub ai vari livelli, che si prestano a situazioni davvero molto inquietanti.

Purtroppo, nel frattempo continua il silenzio assoluto sul vociferato nuovo Silent Hill per PS5 che proprio non ne vuole sapere di dare cenno della propria esistenza.

Tra le altre iniziative per il 12esimo anniversario di GOG c'è inoltre il 20% di sconto su Mount & Blade II: Bannerlord, con il download gratis del primo capitolo per ogni acquisto, e lo sconto del 90% su The Talos Principle: Gold Edition. Non solo: sono inoltre partiti numerosi altri sconti su tutto il catalogo, che arrivano in certi casi fino al 90%.