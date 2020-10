Silent Hill 4: The Room classificato per PC

Il PEGI ha classificato Silent Hill 4: The Room per PC. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il PEGI è l'ente di classificazione europeo dei videogiochi, quello che decide alcuni degli splendidi bollini che trovate sulle confezioni dei videogiochi (tipo l'indicazione dell'età), quindi una fonte affidabilissima che certo non si mette a fare scherzi. Non prendiamola comunque come una conferma, ma qualcosa di concreto deve esserci.

Viste le recenti attività di Konami, è probabile che Silent Hill 4: The Room sia semplicemente una versione restaurata del gioco, ossia che qualcuno, magari GOG, abbia preso l'originale e lo abbia reso compatibile con i moderni sistemi operativi. Un po' quello che è successo con Metal Gear Solid 1 e 2 (che non sono dei nuovi port, come vanno cianciando alcuni, ma titoli che su PC esistono da anni e che sono stati semplicemente attualizzati).

La serie Silent Hill è ferma ormai da quasi un decennio. L'ultimo titolo canonico pubblicato risale al 2012: Silent Hill: Downpour per PS3 e Xbox 360. Negli ultimi mesi si è parlato spesso del ritorno di Silent Hill come esclusiva Sony per PS5, ma ancora non se n'è saputo niente, nonostante le voci continuino a circolare.

Silent Hill 4: The Room risale all'epoca PS2, ma fu rilasciato anche su PC e Xbox. Considerando che per PC esistevano port anche di Silent Hill 2 e 3, la speranza è di veder tornare tutti i primi capitoli della serie su GOG nelle prossime settimane. Sarebbe un gran colpo.