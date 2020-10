The Witcher, Netflix ha approvato la stagione 3 prima dell'uscita della stagione 2

Netflix ha approvato la stagione 3 della serie The Witcher prima ancora della fine della produzione della stagione 2. La scoperta è stata fatta dal sito Redanian Intelligence che ha trovato la nuova stagione nel database della Writers Guild of America, una fonte autorevole. Di fatto manca solo l'annuncio di Netflix, che naturalmente arriverà dopo il lancio della stagione 2, di cui ancora non si conosce la data precisa.

Purtroppo i problemi causati dalla pandemia di COVID-19 hanno rallentato la produzione, come del resto hanno rallentato quella di qualsiasi prodotto del settore entertainment, videogiochi compresi. Considerando che la stagione 2 potrebbe uscire a fine anno o nei primi mesi dell'anno prossimo, per la stagione 3 e ragionevole pensare che arrivi nel 2022 o giù di lì.

Attualmente Netflix non ha commentato la fuga di notizie, anche se immaginiamo che non abbia molto da dire sull'argomento.

La serie The Witcher è tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, diventati famosi fuori dalla Polonia grazie al successo dei videogiochi di CD Projekt Red (ma non ditelo all'autore). È anche uno dei maggiori successi di Netflix degli ultimi anni.