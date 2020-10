Naruto, sexy Tsunade torna nel cosplay di uniquesora

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema manga e anime offerto dalla nostra mini rubrica. Il weekend si avvicina, e noi abbiamo trovato per voi un nuovo costume molto bello, dedicato alla Tsunade di Naruto. L'opera di Masashi Kishimoto dovrebbe esservi sufficientemente nota.



Un cosplay di sexy Tsunade, ad essere precisi: e l'ha realizzato la cosplayer uniquesora, della quale abbiamo avuto modo di apprezzare proprio di recente la Yoruichi di Bleach. Anche per quanto riguarda il personaggio femminile di Naruto, non si può di certo negare la bravura della cosplayer e il suo occhio per i dettagli. Ovviamente ha anche cercato di valorizzare il lato "sensuale" di Tsunade, di per sé già preponderante.



La bontà di questo costume è stata riconfermata da Instagram, dove ha ottenuto in una settimana più di 50.000 mi piace, una cifra praticamente incredibile. Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla sua immagine, riportata giusto qui di seguito.



Ma prima di salutarci ecco un piccolo elenco, con altri costumi a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine: contenti? Qual è il vostro preferito?