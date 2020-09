Dragon Ball, Bulma va in piscina nel cosplay di luce_cosplay

Il fine settimana arriva per tutti, e oggi domenica 27 settembre 2020 la Bulma di Dragon Ball ha deciso di prendersi un giorno di vacanza. Capirete molto di più una volta che avrete visto il cosplay giornaliero della nostra rubrica, ovviamente.



Bulma, insomma, va in piscina: e lo fa nel costume di luce_cosplay, un'artista che ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio alla celebre protagonista femminile dell'opera di Akira Toriyama. D'accordo, non sarà un cosplay eccezionale, ma almeno è originale, ed il più delle volte è proprio questo a fare la differenza. Inoltre gli accessori di Bulma e i suoi indumenti leggermente provocanti sono stati realizzati con attenzione al modello originale.



Si tratta di un cosplay che andrebbe fruito in combinazione con il costume di Androide C18 in piscina, che vi abbiamo proposto qualche giorno fa. Al di là di questo lavoro filologico, eccovi l'immagine che stavate aspettando: fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento.



Ma prima ci sono ancora alcuni secondi per ricordarvi gli altri cosplay a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine: qual è il vostro preferito?