Final Fantasy 16 classificato come gioco per adulti

Final Fantasy 16 potrebbe essere classificato come gioco per adulti, ossia avere il PEGI 18 sulla confezione. Si tratterebbe di una novità interessante per una serie che non ha mai trasceso certi limiti contenutistici. L'unico capitolo che si è avvicinato al PEGI 18 è stato Final Fantasy Type-0, che negli Stati Uniti fu classificato con una M (Mature), ma da noi in Europa si fermò al PEGI 16.

Va chiarito che per adesso il PEGI 18 è solo provvisorio e che si riferisce al trailer di annuncio di Final Fantasy 16. Sostanzialmente Square Enix sta inviando delle email promozionali con il video che riportano questa classificazione. Probabilmente ad avergliela fatta guadagnare è la scena con il ragazzino ricoperto di sangue.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 è stato annunciato come esclusiva temporale console per PS5. Dovrebbe uscire anche su PC, ma non si è capito se in contemporanea o dilazionato rispetto alla console di Sony. In realtà dovrebbe uscire anche su Xbox Series X e Series S in un secondo momento (insieme alla versione PC?), ma su questo punto Square Enix non è stata proprio chiarissima.