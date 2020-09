Destiny 2 sarà il 30-40% più leggero, ma dovrete scaricare da capo tutto il gioco

Bungie ha detto che ha approfittato dell'arrivo di Destiny 2: Oltre la luce per fare degli importanti lavori di manutenzione nel back end del gioco. Il risultato è che il file d'installazione sarà il 30-40% più leggero di quanto non sia ora. Un risultato notevole, che però richiederà di scaricare da capo tutto il gioco.

Nell'ultimo post sul loro blog, Bungie ha detto di aver lavorato per rimuovere tutti quegli assets definiti morti che in qualche modo erano rimasti tra le maglie del codice di Destiny 2. Questo ha consentito allo sviluppatore di risparmiare tantissimo prezioso spazio sui nostri hard disc. Su PS4, infatti, si sono raggiunti i 120GB, su Xbox One 111GB e su PC "solo" 95 GB.

Questa dieta è anche legata al fatto che alcuni contenuti saranno messi all'interno della Content Vault di Destiny 2, un luogo nel quale finiscono tutti quei pezzi di gioco non più utili ai fini della storia, ma che potrebbero tornare in futuro, come la Volta di Vetro.

Queste non saranno le uniche novità introdotte con questa espansione: saranno ricostruiti i volti dei Guardiani in modo da consentire un maggior numero di personalizzazioni e creare una maggiore varietà tra i diversi personaggi. Inoltre sono state migliorate le capacità sociali all'interno della Torre e la velocità con la quale si accede a questo spazio sociale.

Tutte queste novità arriveranno a partire dal prossimo 10 novembre, quando Oltre la Luce arriverà in Destiny 2.