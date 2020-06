Dragon Ball Z, sexy Videl nel cosplay di claubailarinita

Tutti coloro che hanno visto l'anime di Dragon Ball Z (o letto il manga), che sia di recente oppure molti anni fa, si ricorderanno perfettamente di Videl, la figlia di Mr Satan con il suo bel caratterino, che poi sposò Gohan. Bene: il primo cosplay di questa giornata, domenica 21 giugno 2020, sarà dedicato proprio a lei.

La cosplayer claubailarinita ha dedicato uno dei suoi ultimi lavori a sexy Videl, ottenendo notevoli riconoscimenti su Instagram (circa 3000 mi piace per il suo post originale, altri 116 per quello che lo ha ricondiviso). Si tratta fondamentalmente di una versione di Videl in costume da bagno e in piscina, nulla di particolarmente eccezione dal punto di vista dei materiali utilizzati; ma l'interpretazione è quella giusta e soprattutto l'acconciatura è quella iconica del personaggio.

