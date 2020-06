Asterix & Obelix XXL: Romastered classificato in Australia, remaster in arrivo?

Asterix & Obelix XXL: Romastered è stato classificato dalla rating board australiana, il che potrebbe significare che una remaster del classico action game è in arrivo.

Sviluppato nel 2004 dal team francese Etranges Libellules, ormai chiuso, il gioco è tornato agli onori delle cronache di recente per via del lancio del nuovo episodio, Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir.

In questo caso parliamo tuttavia di un ritorno dell'originale, che stando alle informazioni del rating verrà rimasterizzato dallo studio indie francese OSome Studio, a cui Microids avrebbe affidato il delicato incarico.

Asterix & Obelix XXL: I due irresistibili galli sono tornati! Asterix e Obelix saranno impegnati in una grande avventura 3D in cui dovranno liberare gli abitanti del villaggio, esplorando 6 enormi ambientazioni, evitando gli ostacoli e, ovviamente, divertendosi con un mucchio di romani!

La varietà dell'azione e l'elevato numero di nemici su schermo fanno di questo gioco un passatempo divertentissimo. E se siete ugualmente fan di entrambi i personaggi non temete... potrete usarli contemporaneamente nel corso del gioco!