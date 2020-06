One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di linn.tooruu

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema manga, anime e tutto ciò che passa il convento, purché sia un minimo degno di considerazione. Oggi giovedì 18 giugno 2020 è il turno di One Piece, e questo nuovo costume è dedicato alla bellissima Nico Robin.

L'artista in questione, invece, è linn.tooruu. La cosplayer ha dedicato il suo ultimo lavoro al celebre personaggio femminile di One Piece, che sembra prendere vita nella sua rielaborazione. Il costume è realizzato con accortezza, e ricalca gli abiti di Nico Robin visti dopo il salto temporale del manga e anime. L'interpretazione ci sembra a sua volta soddisfacente, così come la scelta degli accessori.

Cosa ne pensate di questo bel cosplay dedicato alla Nico Robin di One Piece? Eccovi l'immagine: fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo. Oh, e prima di salutarci date anche un'occhiata agli altri cosplay che vi abbiamo proposto sulle nostre pagine nelle ultime settimane: