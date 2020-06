One Piece, 20 cosplay di Nami in una sola immagine

Cosa c'è di meglio di un cosplay di Nami? Beh, sicuramente 20 cosplay di Nami. Ironia della sorte, oggi possiamo davvero mostrarveli tutti in una volta, grazie ad un miracoloso lavoro di gruppo a tema One Piece.

La foto è stata diffusa nella rete nelle ultime ore: probabilmente non rappresenta un evento recente, ma non per questo meno interessante. Venti diverse cosplayer si sono riunite per una foto di gruppo, celebrando così la bellissima Nami, protagonista femminile di One Piece (manga e anime di Eiichiro Oda). Non sembra ci sia proprio nulla di che lamentarsi. Tra l'altro i costumi sono tutti diversi, e appartengono a vari archi narrativi dell'opera (prima e dopo il salto temporale). Potrete anche cercare la vostra preferita.

Eccovi l'immagine con ben venti Nami tutte in una volta: cosa ne pensate? A voi i commenti. Prima di salutarci, però, ricordiamo come sempre brevemente tutti gli altri cosplay che troverete sulle nostre pagine: