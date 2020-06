Dragon Ball, Bulma prende vita nel cosplay di Andrasta

Cosa c'è di meglio di un cosplay ben realizzato, per cominciare al meglio la nuova giornata? Ecco allora che torniamo con un appuntamento inedito della nostra rubrica, proponendovi una nuova versione della sempre apprezzata Bulma di Dragon Ball. In particolare, in questo caso, della prima serie del manga e anime di Akira Toriyama.

La cosplayer Andrasta, di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi, ha realizzato un nuovo costume dedicato proprio alla bellissima Bulma di Dragon Ball, che prende vita nel cosplay in questione. Si tratta di una versione volutamente più adulta, rispetto all'età della prima serie del manga/anime di Toriyama. Ma ha anche un fascino dalla marcia in più, come avrete modo di vedere. Inoltre interpretazione, accessori e vestiti sono tutti al proprio posto.

Come sempre ci interessa conoscere la vostra opinione al riguardo: vi piace questo cosplay di Bulma realizzato da Andrasta? Trovate la sua immagine poco più avanti. Potreste anche valutare di dare un'occhiata a tutti gli altri costumi che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane; ricordiamo solo i principali: