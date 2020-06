The Last of Us 2, Neil Druckman si scusa con Lotte Kestner per non averla citata

Dopo alcuni giorni di "agitazione", anche la questione della canzone True Faith utilizzata all'interno di The Last of Us 2 sembra essere stata risolta. Attraverso Twitter, Neil Druckman, vice presidente di Naughty Dog e director del gioco, si è scusato con Lotte Kestner per aver utilizzato la sua canzone all'interno del gioco senza averla citata nella maniera corretta.

Il tutto è nato una settimana fa quando Naughty Dog fu accusata di plagio per la canzone utilizzata nell'ultimo spot di The Last of Us 2. La cantante Lotte Kestner, infatti, ha immediatamente sostenuto che lo studio di sviluppo aveva utilizzato una versione della sua cover di True Faith. Nulla di male, non fosse che da nessuna parte comparivano i credit della canzone, e di conseguenza il nome dell'artista.

Dopo una settimana passata a sistemare la faccenda, consultare avvocati e far parlare la parti, come è normale succeda in questi casi, Naughty Dog e la cantante devono aver trovato un accordo soddisfacente, tanto che la pace è stata resa pubblica anche attraverso i social.

"La versione di Ellie di "True Faith" è ispirata dalla cover di Lotte Kestner della canzone. A causa di una nostra svista, lei non è stata accreditata come avremmo voluto. Le nostre scuse più sentite - rettificheremo immediatamente. Speriamo che Lotte Kestner riceva tutti i riconoscimenti che merita," ha scritto Druckman.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta della cantante: "Sono così orgogliosa che la mia musica abbia trovato casa in un progetto così eccezionale. Grazie Neil, Naughty Dog e tutti in Sony."

Adesso che anche questo capitolo è chiuso ci si può concentrare sulla recensione: manca davvero pochissimo al 12 giugno 2020. Siete pronti a leggerla?