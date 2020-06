Fortnite, glitch permette di entrare nei Vault senza scheda di accesso: ecco il trucco

Gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto i Vault su Fortnite in occasione della Stagione 2, già diversi mesi fa. Ma più di recente è stato scoperto un glitch da parte di giocatori e streamer che permette di accedervi davvero con pochi sforzi, senza combattere gli scagnozzi dell'Agenzia o gli altri partecipanti alla partita. Un trucco che permette, in sostanza, di dimenticarsi dell'esistenza delle schede di accesso.

Ogni Vault di Fortnite, infatti, si apre solo e soltanto in presenza della propria scheda di accesso. Ma questo glitch rende il loro reperimento e possesso completamente inutile: sarà invece sufficiente avere un mezzo di trasporto a scelta tra l'elicottero (Choppa) e il motoscafo, e poi un po' di materiale con cui costruire. Il trucco in questione consiste nel recarsi nei pressi della posizione del Vault, ma al suo esterno, quindi nel posizionare il veicolo e costruire alcuni muri.

Se il glitch va a buon fine (un po' come quello che permette di creare i droni), il giocatore di Fortnite Capitolo 2 a questo punto si ritrova per magia direttamente all'interno del Vault in questione, come per una sorta di teletrasporto istantaneo. Lo YouTuber Ali-A ha mostrato come ottenere il risultato utilizzando il motoscafo: è sufficiente recarsi poso all'esterno del Vault, dalla parte posteriore, e costruire attorno al mezzo un cubo composto da quattro muri di qualsiasi materiale. Trovate questo procedimento nella prima Fonte dell'articolo.

Il glitch dell'elicottero, tuttavia, è molto più semplice: anche perché troverete un Choppa nei pressi di qualsiasi avamposto dell'Agenzia, e quindi vicino ad ogni Vault. Seguite il procedimento qui di seguito riportato, ed entrerete nella struttura senza problemi: è sufficiente posizionare l'elicottero al punto giusto, poi costruire le mura, infine editare/modificare il pezzo frontale.

Ricordate che, se entrare nel Vault è facile, uscirne da soli è praticamente impossibile: avrete bisogno di un nemico che venga ad aprirlo tramite la tessera di accesso!