PS5, lo scrittore di Dead Space e ZombiU sarà alla presentazione col nuovo progetto

Lo scrittore di Dead Space, ZombiU e Shadow of Mordor, Antony Johnston, ha detto che sarà presente alla presentazione di PS5 di domani col suo nuovo progetto. Un "grande gioco" sul quale sta lavorando da due anni a questa parte. Di cosa si tratta?

In realtà Antony Johnston non è solo la penna dietro questi videogiochi (e Binary Domain), ma ha scritto anche molti fumetti come Daredevil, Wolverine: Prodigal Son e Alex Rider. Oltre ad aver curato le versioni cartacee dei suoi videogiochi.

Attraverso Twitter ha annunciato di essere "al lavoro su di un grande videogioco da 2 anni a questa parte." E poi ha aggiunto, scherzando, nello stesso tweet: "Notizia completamente scollegata con la precedente, io guarderei l'evento di lancio di PS5 questo giovedì."

Dopo poco ha condiviso anche un piccolo dettaglio sul suo progetto: "Controllerete un personaggio che sta vivendo un momentaccio". Ovviamente la prima reazione è quella di pensare ad un nuovo Dead Space, ma più o meno tutti i personaggi di Johnston non se la sono passata particolarmente bene, quindi uno potrebbe valere un altro.

Detto questo, quanto sareste felici se EA rilanciasse la sua licenza horror?

As some of you know, I've been working on a big videogame for almost 2 years now.

In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.

🧐