Fortnite, un glitch permette di creare dei droni da usare contro i nemici

Quando credete di averle viste proprio tutte a tema Fortnite Capitolo 2, ecco arrivare una bizzarra novità: pare che sia possibile creare dei droni. Sì esatto, dei droni: strumenti ad alta tecnologia volanti, da usare contro i nemici nelle partite. No, non si tratta di una funzionalità prevista dagli sviluppatori, ma dell'ennesimo glitch. Uno molto simpatico e discretamente utile, in questo caso.

A scoprire il glitch che permette di creare e usare i droni ci hanno pensato parecchi YouTuber negli ultimi giorni. Il trucchetto è attualmente funzionante, e può essere usato in qualsivoglia modalità di gioco di Fortnite, anche in Battaglia Reale e in Arena. Ciò che vi occorre sono fondamentalmente due armi: le mine di prossimità e il C4 (esplosivo al plastico). La quantità dipende dal numero di droni che vorrete creare.

Passiamo alla procedura per creare il drone su Fortnite: innanzitutto innalzate un singolo muro davanti al vostro personaggio. A questo punto lanciate sul muro la mina di prossimità (da PlayStation 4 L2 per mirare, R2 per lanciarla); poi di seguito lanciate anche la C4 contro la mina di prossimità che avete già posizionato. Ora non vi resta che modificare il muro che regge il tutto, oppure abbatterlo, in modo che non vi sia più la piattaforma a sorreggere gli oggetti: la vostra curiosa creatura composta da due esplosivi inizierà a volare in giro seguendo una traiettoria lineare, esattamente come un drone.

Il bello è che il giocatore potrà ancora controllare gli esplosivi: sarà dunque possibile indirizzare il drone verso i nemici e poi farlo esplodere al contatto, infliggendo parecchi danni. Ma è comunque uno spettacolo originale da gustare in sé: Epic Games molto probabilmente correggerà il glitch con il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, dunque se volete provarlo dovrete farlo in questi giorni. Eccovi un video da seguire passo passo.