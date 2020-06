Google Maps, arrivano i consigli contro il coronavirus e per evitare assembramenti

Numerose città del mondo si stanno finalmente riprendendo dalla pandemia legata al coronavirus: la vita ricomincia, o almeno vi prova, pur nella generale tensione collettiva dovuta alla persistenza del COVID-19. Google Maps ha deciso di dare una mano dove possibile, introducendo i consigli contro il coronavirus all'interno dell'app.

Si tratta fondamentalmente dell'introduzione di alcuni avvisi anti COVID-19, che l'utente su Google Maps (sia da Android che da iOS) riceverà in base al percorso quotidiano. Per esempio, prima di salire su un mezzo pubblico Google Maps ricorderà che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina, o in generale che a causa del coronavirus per il momento le modalità di accesso ai mezzi pubblici sono cambiante (con un numero ridotto di passeggeri per corsa). Avvisi molto più utili, di questi tempi, della possibilità di controllare i limiti di velocità della zona.

Google Maps cercherà anche di segnalare, per quanto possibile, le zone più affollate delle città, così che gli utenti possano modificare il proprio percorso ed evitare assembramenti. In generale sarà sufficiente eseguire un tap all'interno dell'app e capire, in base agli avvisi e ai consigli, cosa stia succedendo in una determinata zona.

Queste utili funzionalità per Google Maps, mirate a combattere il COVID-19, sono attualmente in distribuzione per l'app solo in alcune città del mondo, prevalentemente americane. Non è da escludere tuttavia che nei prossimi giorni possano arrivare anche altrove, e soprattutto in Europa; sarebbero decisamente utili. Noi continueremo a tenervi aggiornati, ovviamente.