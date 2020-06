Okami, Ikumi Nakamura ha un progetto per il sequel e vuole riunire il team originale

Ikumi Nakamura, l'ex creative director di Tango Gameworks, ha lavorato per l'originale Okami. Per questo motivo, adesso che ha lasciato il team di Shinji Mikami, ha lavorato su di una serie di idee per il sequel e le vorrebbe presentare a Capcom. Ma non solo, vorrebbe anche riunire il team originale per sviluppare il nuovo gioco.

Parlando ai microfoni di IGN Japan, Ikumi Nakamura, la simpatica sviluppatrice salita agli onori delle cronache per la divertente presentazione di Ghostwire Tokyo fatta sul palco dell'E3, ha parlato di questo momento molto particolare della sua carriera.

Dopo aver lasciato Tango Gameworks, Nakamura si è messa al lavoro sul suo "progetto dei sogni", ovvero un seguito di Okami. Durante queste settimane di lockdown ha lavorato su di un progetto che presenterà a Capcom una volta che i problemi legati al COVID-19 saranno terminati.

Secondo la creative director, ci sono buone possibilità che il progetto venga acconto positivamente da Capcom e per questo motivo vorrebbe riunire tutti i membri del team originale. E vorrebbe anche offrire la direzione del gioco a Hideki Kamiya, come nell'originale.

Kamiya, però, al momento sta lavorando su Project G.G. un hero action game in sviluppo presso Platinum Games. I due avevano già parlato di questa possibile collaborazione mesi fa, ma adesso Nakamura sembra essere seriamente intenzionata a portare avanti il progetto.

