WhatsApp: 300mila numeri di telefono finiscono su Google a causa di un bug

Quanto sono al sicuro i numeri di telefono associati agli account WhatsApp? Non molto, purtroppo: almeno finché saranno presenti dei bug come quello trovato negli scorsi giorni dal ricercatore Athul Jayaram, che sta facendo parecchio discutere gli utilizzatori abituali della piattaforma di messaggistica istantanea in questione: ben 300mila numeri di telefono, infatti, sono finiti su Google.

I numeri di telefono ovviamente rientrano tra i dati personali degli utenti: stando alle ultime informazioni contenute nel report di Jayaram, 300mila numeri sarebbero perfettamente visibili in chiaro tramite il motore di ricerca può usato al mondo. Come è potuto accadere? Molto semplice: pare si tratti di un bug legato alla funzione Click to Chat di WhatsApp.

Quest'ultima normalmente dovrebbe consentire di poter inviare un messaggio su WhatsApp ad altri utenti senza necessariamente salvare il loro numero di telefono in rubrica. Il problema è che i numeri utilizzati attraverso questa funzione finivano anche con l'essere indicizzati da Google. Figurarsi, a questo punto, i problemi che potrebbero emergere con l'uso diffuso di Facebook Messenger Rooms.

Nel momento in cui scriviamo Facebook non ha risposto ai dubbi sollevati da Athul Jarayam, né il team di Mark Zuckerberg si è pronunciato sulla questione. La situazione è estremamente delicata: i malintenzionati potrebbero accedere tranquillamente a questi dati per causare non pochi fastidi agli utenti di WhatsApp; torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.