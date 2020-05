Facebook Messenger Rooms disponibile in alcuni paesi, con videochiamate fino a 50 utenti

Negli ultimi dieci giorni Mark Zuckerberg e compagnia hanno lavorato duramente per lanciare Facebook Messenger Rooms il prima possibile. Pare ce l'abbiano fatta: nel momento in cui scriviamo, la società conferma che la nuova funzionalità è effettivamente disponibile in alcuni paesi, precisamente negli Stati Uniti e nel Canada. A seguire dovrebbero arrivare anche tutti gli altri, Italia compresa.

Potreste chiedervi cos'è Facebook Messenger Rooms: non si tratta di una nuova piattaforma o applicazione, ma piuttosto di una funzionalità inedita per Facebook e Facebook Messenger. Permette di creare stanza in cui potranno riunirsi fino a 50 utenti in videochiamata. In questo modo, e proprio in un periodo storico che di videochiamate ha sempre più bisogno, Facebook dichiara ufficialmente guerra ai rivali Zoom e Google Meet. Quest'ultimo ha già pensato ad una contromossa: offrire gratuitamente, e a tutti, i propri servizi.

"WhatsApp e Messenger sono già i servizi di videochiamate più popolari a livello globale" ha scritto Zuckerberg in un suo recente post sul social network, "ma per grandi gruppi di persone, la maggior parte dei servizi di videochat è progettata per il lavoro, non per le interazioni sociali". Le stanze virtuali di Facebook Messenger Rooms sono quindi la risposta ad un'esigenza ben precisa, ma come verrà gestita la privacy in stanze virtuali da 50 presenze?

A parte questa preoccupazione, ora vi sono due domande cui Facebook deve rispondere. La prima: quando diventerà ufficialmente disponibile anche quella scorciatoia che lega WhatsApp Web a Facebook Messenger Rooms, in modo da passare dall'una all'altra piattaforma velocemente? La seconda: quand'è che tutto questo arriverà anche in Italia?