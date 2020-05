Fortnite, ultimo aggiornamento della Stagione 2 finalmente in arrivo?

Epic Games ha saltato gli ultimi due update di Fortnite Capitolo 2 nelle scorse settimane, ma tutti sanno che prima dell'inizio della Stagione 3 dovrà arrivare almeno l'Aggiornamento 12.60. Forse finalmente sappiamo quando accadrà, grazie all'azione dei dataminer.

Dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 hanno scoperto, nelle ultime ore, che l'Aggiornamento 12.60 è stato finalmente aggiunto ai server di Fortnite. Si tratta dell'ultimo aggiornamento della Stagione 2, grande assente da fin troppo tempo: il fatto che sia stato aggiunto significa che non può mancare troppo al rilascio. In passato sono sempre trascorsi al massimo cinque giorni tra l'una e l'altra cosa. Potrebbe fornire maggiori dettagli sull'evento Doomsday, o addirittura anticipazioni circa le novità della Stagione 3 (per ora si vocifera di certi veicoli-squalo)

La data di lancio più probabile per l'Aggiornamento 12.60 è a questo punto mercoledì prossimo, 20 maggio 2020; ma gli sviluppatori potrebbero anche anticipare l'update al giorno precedente, quindi a martedì 19 maggio 2020. Tra i contenuti più attesi da parte dei fan del Battle Royale ci sono naturalmente le sfide a tempo straordinario, ma Epic Games potrebbe anche decidere di saltarle, per la prima volta da un anno a questa parte.

Prima di salutarci ricordiamo che nel momento in cui scriviamo sono disponibili le sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 12: vi permetteranno di ottenere moltissimi punti esperienza prima della fine della stagione. Ma probabilmente non abbastanza da raggiungere il livello 340 per sbloccare l'ultimissima Skin Oro di Bananita.