Fortnite Stagione 2: un nuovo glitch mostra dettagli sull’evento finale Doomsday

Tra la Fortnite Stagione 2 e l'inizio della Stagione 3 si terrà un evento importantissimo, uno di quelli con i quali gli sviluppatori di Epic Games hanno imparato a tenere incollati allo schermo milioni e milioni di giocatori. Questo evento attualmente si chiama Doomsday, il giorno del giudizio: e un nuovo glitch ha svelato in anticipo nuovi dettagli.

Il leak in questione arriva da FortTory, che in qualche modo dopo il più recente aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale è riuscito a causare un glitch nella schermata di Mida dell'Agenzia. Come potete vedere dal beve video riportato poco più avanti, la stanza di Mida è cambiata: sullo sfondo è presente il dispositivo Doomsday, con tutta probabilità legato alle valvole ad oggi visibili al centro dell'isola, nel grande lago-cratere che ospita l'Agenzia. La teoria del leaker è che Mida attiverà il dispositivo, modificando per sempre la mappa di gioco; ciò confermerebbe l'indiscrezione che parlava dell'innalzamento del livello dell'acqua e dell'arrivo dei veicoli-squalo.

Non è tutto, perché nel breve video frutto del glitch si notano tre lingotti d'oro, con i quali forse i giocatori potranno interagire, un po' come fatto finora con gli oggetti delle missioni di Deadpool. Tutto ciò avrà inizio, nella più ottimistica delle ipotesi, la prossima settimana: intanto godetevi il filmato e attendete pazientemente l'arrivo di maggiori dettagli.

The StormTheAgency Event Challenges LEAKED in-game!

As you can see, we need to collect three goldenbars in Midas his room, also the Doomsday Device seems more active then it currently is. pic.twitter.com/JYPQCXE4kj