DIRT 5 a 120 fps su Xbox Series X grazie a un'opzione inclusa da Codemasters

DIRT 5 potrà girare anche a 120 fps su Xbox Series X, grazie a un'opzione inserita nel gioco da Codemasters che consentirà appunto di diminuire la risoluzione in favore del frame rate.

Come indicato anche nell'anteprima di DIRT 5, questo nuovo episodio della celebre serie punterà a un target di 4K e 60 fps sulla console next-gen Microsoft, ma non è chiaro se l'opzione per i 120 Hz o gli stessi 4K saranno disponibili anche su PS5.

Sembra insomma che le specifiche esatte del gioco sulla piattaforma Sony verranno rivelate solo dopo la presentazione di PlayStation 5, che secondo le ultime voci dovrebbe svolgersi all'inizio di giugno o verso la metà del mese.

Per quanto riguarda invece il periodo di uscita, il comunicato stampa con tutte le informazioni su DIRT 5 recita "a partire da ottobre 2020", che immaginiamo sia la finestra delle versioni PC, PS4 e Xbox One.

Le edizioni PS5 e Xbox Series X arriveranno dunque successivamente, non si sa se in concomitanza con il lancio delle due console (il che sarebbe auspicabile, specie per Codemasters) oppure all'inizio del 2021, come stabilito per la versione Google Stadia.