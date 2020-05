PS5, la presentazione ha una data? EDGE la suggerisce con la cover del nuovo numero

La presentazione di PS5 potrebbe avere una data, suggerita da EDGE con l'annuncio della cover del nuovo numero della rivista, in uscita a luglio 2020.

"La nuova generazione sorge. 21 maggio", recita il brevissimo post pubblicato su Twitter, che mostra per il momento una copertina completamente rossa. Verrà sostituita appunto il 21 maggio con il misterioso design di PlayStation 5?

I redattori di EDGE hanno la bocca cucita, nonostante i loro follower li stiano bombardando di domande su questo fantomatico annuncio. Addirittura alcuni pensano che il colore rosso non sia un caso e che possa indicare il possibile reveal di Nintendo Switch Pro.

Le tempistiche, tuttavia, sono compatibili con la presentazione di PS5, che avverrà tra poche settimane secondo quanto riportato da Jason Schreier.

The next generation rises. May 21. pic.twitter.com/jUTuoCYQJW