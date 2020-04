PS5, il design misterioso e i concept migliori: come vorreste la console Sony?

Il design di PS5 è ancora avvolto dal mistero: conosciamo le specifiche tecniche della console Sony e abbiamo potuto vedere il controller DualSense, ma non sappiamo ancora che aspetto avrà la nuova piattaforma.

Per questo motivo diversi talentuosi artisti sono impegnati ormai da settimane in una vera e propria guerra a colpi di concept più o meno belli, più o meno plausibili. Li abbiamo mostrati di volta in volta e avete espresso le vostre opinioni, ma come vorreste davvero che fosse il design di PlayStation 5?

Partiamo da alcuni esempi in stile desktop, che cercano dunque di mantenere la tradizione fin qui tracciata dall'azienda giapponese con un fattore di forma che si sviluppa in larghezza.

Il concept più bello è senza dubbio quello realizzato da Snoreyn, che vedete qui sopra: un design asimmetrico (l'altezza della console aumenta da sinistra verso destra), molto minimal ed elegante, immaginato in due colorazioni (argento e nero) ma che non sembra soddisfare le nuove esigenze di dissipazione del calore.

C'è poi questa variante firmata da Brian C. Worton, anch'essa posizionata in verticale, che ha senz'altro un grande fascino. La soluzione in stile biscotto alterna infatti le tonalità bianche e nere, impreziosita dalla striscia LED blu elettrico, ma è soprattutto il richiamo al "v shape" del kit di sviluppo a risultare vincente.

Si tratta peraltro del design che più di tutti traccia un chiaro parallelo con l'estetica del controller DualSense, che rivoluziona quanto fatto finora con la linea DualShock e che tutti immaginano sia collegata all'aspetto finale della nuova console Sony.

Restando in ambito desktop, anche il concept realizzato da Jermaine Smit è notevole: rappresentato in due differenti colorazioni, bianco e nero, richiama in maniera evidente le forme della prima PS3 Slim, con il frontale che rientra su di un lato per lasciare spazio al lettore disco mentre l'immancabile striscia LED ne caratterizza le linee.

Ci troviamo in questo caso di fronte a una forma parecchio compatta e minimal, che potrebbe senz'altro soddisfare parecchi utenti ma che probabilmente non garantirebbe i requisiti richiesti in termini di dissipazione del calore, come già accennato in precedenza: la nuova componentistica richiede un sistema di raffreddamento molto efficiente, come dimostra Xbox Series X.

Motivo per cui è il caso di ragionare su di un fattore di forma diverso, che molti immaginano possa corrispondere a un cubo, come il nostro amico V-Jolt. Il suo design prende parecchio spunto dalle soluzioni adottate per la nuova console Microsoft, ma nella sua semplicità è probabilmente il migliore che si sia visto finora, relativamente ai design che si sviluppano in verticale.

In questo caso l'alternanza bianco / nero viene lasciata alla sola griglia superiore, mentre l'accesso per i dischi si presenta come un'ampia feritoia che sale verso l'alto nella parte laterale della piattaforma, aggiungendo un unico ma importante dettaglio all'interno di uno spazio che altrimenti risulterebbe vuoto.



Ora però è il caso di fare il punto e discuterne fra di noi. Come immaginate il design di PlayStation 5? E, soprattutto, come lo vorreste? Sperate che Sony trovi il modo di adottare una soluzione desktop e compatta, in linea con il passato, o sareste ben contenti di una rivoluzione a sviluppo verticale sulla falsariga di Xbox Series X? Parliamone.