Bill Gates e coronavirus, il fondatore di Microsoft è il bersaglio principale delle fake news

Bill Gates sembra essere il bersaglio principale delle fake news diffuse in questo periodo sul coronavirus, in base a uno studio condotto dal New York Times in collaborazione con Zignal Labs, compagnia specializzata in ricerche su media e social.

In base allo studio condotto, Bill Gates risulta il soggetto preferito di fake news e teorie del complotto assortite, superando anche l'agguerrita concorrenza rappresentata dal 5G e dalle famose antenne portatrici di infezioni.

Il fondatore di Microsoft emerge come soggetto citato 1,2 milioni di volte tra TV e social media da febbraio ad aprile, superando dunque del 33% il secondo soggetto preferito dalle teorie del complotto, ovvero il 5G.

Bill Gates viene tirato in ballo in 16.000 post su Facebook, che hanno ottenuto un totale di 900.000 tra commenti e like vari, mentre i 10 video YouTube più visti sull'argomento hanno ricevuto quasi 5 milioni di visualizzazioni a marzo e aprile.

Le teorie del complotto e le fake news legate a Gates vanno dal fatto che lui stesso abbia creato il coronavirus responsabile del COVID-19 per poi ottenere profitti grazie alla vendita del vaccino, al fatto di essere una sorta di mastermind malvagio intenzionato a soggiogare l'umanità o metterla sotto un sistema di controllo globale.

In tutto questo risulta anche molto vista un'intervista pubblica di Bill Gates del 2015 in cui metteva in guardia sulle minacce rappresentate dai virus, che nel frattempo ha ricevuto 25 milioni di visualizzazioni, molte delle quali effettuate evidentemente da persone che hanno alquanto travisato i suoi contenuti.

È possibile anche che dietro a un movimento così imponente ci siano motivazioni politiche, visto che Gates si è dimostrato spesso decisamente critico sull'operato e l'atteggiamento dell'amministrazione Trump anche per quanto riguarda in particolare la gestione dell'emergenza e soprattutto la prevenzione. Ha peraltro dimostrato di non apprezzare affatto il recente attacco all'OMS, organizzazione della quale Gates e la sua fondazione sono tra i maggiori sostenitori.

L'emergenza coronavirus ha causato un forte incremento dell'incidenza delle fake news, come abbiamo visto con il caso Infowars e con l'impegno intrapreso nella lotta alla loro diffusione da parte di WhatsApp e Facebook.