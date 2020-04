PS5, il design della console in uno splendido concept creato da Snoreyn

Il design di PS5 è stato immaginato finora da vari concept, ma quest'ultimo realizzato dal designer italiano Giuseppe "Snoreyn" Spinelli, e pubblicato dal sito olandese Let's Go Digital, vanta senz'altro una marcia in più e introduce alcune soluzioni davvero interessanti per la console Sony.

Tutto parte ovviamente dal controller DualSense, che ha rivoluzionato gli schemi a cui la casa giapponese ci aveva abituato nel corso degli anni, proponendo un'estetica bicolore e un uso dei LED che probabilmente ritroveremo anche nell'aspetto di PlayStation 5.

Snoreyn è partito da tali presupposti per dar vita a un monolite (di colore bianco, ma fra le immagini trovate anche una variante nera) dalle forme asimmetriche, posizionabile in verticale o in orizzontale, che riprende in qualche modo l'idea del nuovo touchpad e della striscia luminosa che lo circonda.

Il risultato finale è moderno, elegante e convincente, con un inserto nero che valorizza il design nella sua interezza. Di seguito le immagini: questo concept di PS5 vi convince?