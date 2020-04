Death Stranding per PC, il supporto per i monitor ultrawide in un nuovo trailer

Death Stranding per PC sarà dotato del supporto per i monitor ultrawide, come rivela il nuovo trailer realizzato per l'occasione da Kojima Productions.

In uscita sulla piattaforma Windows il 2 giugno, Death Stranding offrirà dunque non solo un comparto tecnico ancora più sofisticato rispetto alla versione PS4, ma anche feature inedite pensate per i videogiocatori più esigenti.

Il supporto per le modalità widescreen, in particolare, consentirà di ottenere un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva, valorizzando i suggestivi scenari che ci troveremo a esplorare nei panni di Sam Bridges, il personaggio interpretato da Norman Reedus.

Sullo sfondo di un'ambientazione post-apocalittica, il nostro compito nel gioco sarà quello di effettuare spedizioni in territori spesso difficili, al fine di consegnare materiali importanti o raccoglierne di nuovi.

Dovremo tuttavia fare molta attenzione alle altre persone che si trovano nella mappa, che potrebbero avere intenzioni ostili, e soprattutto alle misteriose creature che si muovono in un piano parallelo della realtà, capaci di percepire la nostra presenza.