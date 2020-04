PS5, il design immaginato da due nuovi concept ispirati al controller DualSense

PS5 non ha ancora un design ufficiale, ma alla luce della presentazione del controller DualSense due artisti hanno realizzato altrettanti concept che immaginano la console Sony sulla base di approcci molto diversi.

Il primo concept mostra una PlayStation 5 concettualmente simile a PS4, dunque una piattaforma di tipo desktop pur caratterizzata da un generoso spessore. Fin troppo invadente il LED che incornicia lo chassis, mentre appare inutilmente complicata la bombatura frontale.



Questa soluzione immagina tuttavia un'illuminazione accattivante per il controller DualSense, che una volta attivata non solo andrebbe ad accendere i contorni del touchpad ma anche le icone presenti nel d-pad e nei pulsanti principali.

Il secondo concept si presenta invece come una sorta di variazione sul tema di Xbox Series X, con la console che si sviluppa in verticale nell'ambito di un'estetica bicolore, bianca e nera, e un lettore disco posto in fondo alla torre.

Non è ovviamente dato sapere se questi due design si avvicinino o meno a quello ufficiale, che stando alle parole di Jim Ryan verrà rivelato "nei prossimi mesi".