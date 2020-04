Resident Evil 3, voti più alti di DOOM Eternal sull'ultimo numero di Famitsu

Resident Evil 3 ha ottenuto voti più alti di DOOM Eternal sull'ultimo numero di Famitsu: il remake di casa Capcom ha portato a casa quattro 9 per un totale di 36/40, mentre lo sparatutto sviluppato da id Software si è fermato a due 8 e due 9 per un totale di 34/40.

Sembra insomma che l'affetto storico che l'utenza nipponica prova per la serie survival horror abbia avuto il sopravvento rispetto alle notevoli mancanze che abbiamo riportato nella recensione di Resident Evil 3.

Meno bene è andata a Bleeding Edge, l'insolito esperimento a base multiplayer di Ninja Theory, che si è dovuto accontentare di due 7 e due 8 per un totale di 30/40, e neppure il frenetico Exit the Gungeon ha incontrato il favore della redazione nipponica: per lui un 6 e tre 7, per un totale di 27/40.

Famitsu, i voti del numero 1636