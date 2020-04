Crash Team Racing: Nitro-Fueled potrebbe arrivare su PC, stando al sito ufficiale [Aggiornata]

Crash Team Racing: Nitro-Fueled potrebbe presto arrivare su PC, almeno stando all'ultimo aggiornamento del sito ufficiale che ha aggiunto la piattaforma Windows tra quelle supportate. Si tratta di un piccolo segnale, ma indicativo dei piani del publisher americano per il gioco.

Del resto non sarebbe la prima remaster di Activision ad arrivare su PC, visto che la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e la Spyro: Reignited Trilogy hanno entrambe il loro bel port disponibile su Steam.

Pagina del supporto tecnico di Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

Non sappiamo se la piattaforma sarà mantenuta o se Activision la rimuoverà nelle prossime ore in attesa dell'annuncio vero e proprio. In ogni caso non date niente per scontato e aspettate l'ufficializzazione della notizia prima di stappare lo champagne. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Crash Team Racing: Nitro-Fueled, dove il prode Simone Pettine ha scritto:

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è un prodotto davvero notevole, sia per i giocatori nostalgici che per i nuovi arrivati, magari addirittura persone che del racing game di Crash Bandicoot non hanno mai visto neppure un video. L'effetto nostalgia è preponderante, ma l'immenso lavoro di restauro di Activision non si ferma qui, né nelle sue premesse né nella sua effettiva realizzazione. Il gioco ripropone in alta definizione, grafica superaggiornata e comparto tecnico rinnovato tutti i contenuti dei principali giochi di corse della serie legata a Crash Bandicoot, dunque Crash Team Racing, Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing. A livello di gameplay si è cercato di riadattare nel modo più fedele possibile i comandi del primo capitolo della serie: qualcosa è cambiato nella risposta del kart, soprattutto durante le derapate, forse anche nella velocità di attivazione del turbo, ma nulla di troppo traumatico. Potete scegliere in ogni momento qualsiasi pista desideriate, e giocarla con qualsiasi amico vogliate, online o offline. Ci sono più di trenta piste, e una mole immensa di oggetti sbloccabili e piloti,, i quali a loro volta possiedono stili alternativi. Cos'altro volete per il prezzo proposto da Activision, onesto come quello di ogni altro remake proposto negli ultimi anni? Andate a comprare Crash Team Racing: Nitro-Fueled: ma quando uscite guidate con prudenza, almeno nella vita reale!

[Aggiornamento]

A quanto pare il supporto per Windows è apparso sulla pagina ufficiale a gennaio 2020. Molti hanno inoltre notato che manca Nintendo Switch tra le piattaforme supportate, il che porterebbe a pensare a un semplice errore.