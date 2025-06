Le vendite di Crash Team Racing: Nitro-Fueled hanno superato un grande traguardo

Crash Team Racing: Nitro-Fueled ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo: lo hanno annunciato Activision e Beenox, citando dati relativi alle copie sia fisiche che digitali del coloratissimo gioco di guida pubblicato nel 2019.

Remake di un titolo davvero iconico, parte integrante della storia di PlayStation, Crash Team Racing: Nitro-Fueled riprende la formula dell'originale CTR del 1999, andando però a espanderne i contenuti attraverso numerose aggiunte basate su Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing.

Sul piano del gameplay l'esperienza non ha perso i propri tecnicismi, mettendo l'uso della derapata e del turbo al primo posto per ottenere di volta in volta lo spunto necessario a tagliare il traguardo per primi o a completare le sfide previste dalla modalità di turno.

Naturalmente non potevano mancare le piste classiche, che gli sviluppatori di Beenox hanno ricostruito in maniera fedele ma con un'attenzione all'arricchimento in termini di effetti, animazioni e dettagli, così da sorprendere continuamente gli utenti.