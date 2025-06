Gex Trilogy è disponibile da oggi: lo conferma il trailer di lancio

Gex Trilogy è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma il simpatico trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Limited Run Games, che si è occupata di produrre questa raccolta rimasterizzata.

Il pacchetto segna il ritorno di un personaggio iconico per gli appassionati di platform negli anni '90, ovverosia il geco parlante creato da Crystal Dynamics, protagonista di tre differenti avventure: Gex, Gex: Enter the Gecko e Gex 3: Deep Cover Gecko.

Ex star del piccolo schermo ritiratasi a vita privata, Gex viene costretto suo malgrado a tornare in azione per affrontare il malvagio Rez, che in qualche modo è riuscito a catapultarlo all'interno di parodie televisive di ogni genere: dalle sit-com degli anni '90 ai film horror e di fantascienza.

A caratterizzare fortemente i tre episodi di Gex era tuttavia il doppiaggio del personaggio, che non si risparmiava e intratteneva i giocatori con battute ricche di sarcasmo: all'epoca una novità di un certo rilievo, che infatti ha riscosso grande successo.