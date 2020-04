Red Dead Online, nuove mappe per la modalità Resa dei Conti e non solo

Red Dead Online vede l'arrivo di nuove mappe per la modalità Resa dei Conti, ma non solo: l'ultimo aggiornamento per l'esperienza online targata Rockstar Games è piuttosto ricco.

Red Dead Online presenta 4 nuove mappe per la Serie in evidenza dove partirai solo con una manciata di coltelli da lancio. Trova i fucili a canna liscia sparsi per la mappa per avere un vantaggio sugli avversari. Fino al 13 aprile, ottieni PE doppi nella Serie in evidenza di questa settimana e in qualsiasi altra modalità Resa dei conti.

Overrun - Pike's Basin

Una cara vecchia guerra di territorio nel clima arido di Pike's Basin. Le regole sono semplici: conquista e mantieni il controllo del maggior numero possibile di territori per vincere. Il problema è sopravvivere...

Spoils of War - Roanoke Valley

Prendi il controllo del bottino tra l'erba alta e le acque fangose di Stillwater Creek, ritornando alla base della tua squadra per battere i tuoi rivali.

Plunder - Stillwater Creek

A nord delle miniere di Annesburg, nel grande Stato del New Hanover, la Valle del Roanoke è teatro di una letale battaglia. Difendi il tuo bottino e cerca di rubare quello dei nemici! Vince chi riesce a rubare più bottino.

Up in Smoke - Kamassa River

Le placide correnti del fiume Kamassa sono lo sfondo ideale per questa modalità esplosiva e frenetica. Tutti i giocatori iniziano portandosi dietro un pacco di esplosivi: l'obiettivo è consegnarlo all'accampamento nemico senza farsi uccidere. Consegna più esplosivi prima della fine della partita per distruggere completamente l'accampamento nemico.