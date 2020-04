PS5, un design pensato per la ventilazione della console viene dalla nostra community

Un nuovo design di PS5, pensato per ottimizzare la ventilazione della console e quindi evitare eventuali problemi di surriscaldamento, viene direttamente dalla nostra community.

In questi giorni vi stiamo presentando un po' di potenziali design di PlayStation 5. Un esercizio di stile fine a sé stesso, ma che mostra come ci sia molta curiosità intorno alla nuova console di Sony. Una compagnia che con la strategia del dilazionare le informazioni sta alimentando le attese dei fan, che poi esplodono non appena un qualcosa viene rivelato, come per esempio il controller DualSense che ha infranto un record di popolarità su Twitter.

Sono proprio i colori e le linee del nuovo gamepad ad aver scatenato la fantasia dei designer (o wannabe) di tutto il mondo, che hanno abbandonato il classico nero per cercare combinazioni di colori e di forme più originali. Ve ne abbiamo mostrati di eleganti e minimalisti, così come di enormi e coperti di un'armatura.

L'ultimo (in ordine temporale) che vi proponiamo ha due caratteristiche: la prima è che mette al primo posto l'aerazione della console, un elemento che è stato per lungo tempo al centro di fantomatici rumor. Grazie al design cubico, infatti, la console avrebbe un grande sfogo grazie al quale mantenere al fresco la componentistica interna. Un po' come ha fatto Xbox Series X .

La seconda è che è stato concepito da V_Jolt_, un membro molto attivo della nostra community, che ha commentato così le sue scelte di design: "Nei render pubblicati manca sempre l'areazione e volendo anche un elemento di personalizzazione come fu per PS4. Il cubo risolverebbe anche la questione del posizionamento verticale e orizzontale. Certo il design emulerebbe un po quello di Xbox Series X, ma se parliamo di efficienza, visto i componenti interni simili, per me ha senso".

Cosa ne pensate?