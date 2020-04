Obsidian ha assunto l'autore della sceneggiatura di Outer Wilds

Obsidian, storico team di sviluppo entrato a far parte dei first party Microsoft, ha recentemente assunto Kelsey Beachum, talentoso autore che ha scritto la sceneggiatura di Outer Wilds, avventura fantascientifica indie molto apprezzata e premiata.

Ne viene fuori una situazione molto particolare, in quanto l'autore di Outer Wilds entra a far parte del team di The Outer Worlds, creando un gioco di parole alquanto bizzarro e facendo quasi pensare che sia stato fatto apposta.

A parte gli scherzi, le prospettive sono molto interessanti perché il sostrato narrativo di Outer Wilds, così come il suo particolare sistema di narrazione, è uno degli elementi di maggiore interesse del gioco, dunque il talento portato da Beachum all'interno di Obsidian è davvero molto interessante.

Del resto, il team Microsoft è una certezza per quanto riguarda la narrazione e i giochi basati su questa, vista la lunga storia che lo caratterizza soprattutto nell'ambito degli RPG.

Tutto questo non fa che aumentare ancora di più l'attesa e la curiosità per il nuovo progetto in corso all'interno di Obsidian: un gioco in sviluppo lo conosciamo già ed è Grounded, ma considerando che questa è una produzione minore, che sta coinvolgendo solo un piccolo gruppo del team, c'è sicuramente qualcos'altro di grosso in lavorazione all'interno della compagnia.

Le voci parlano ovviamente di un nuovo GDR tripla A, com'è logico aspettarsi, e considerando che ora Obsidian può contare sul supporto economico e tecnico di Microsoft possiamo aspettarci grandi cose in arrivo.

Guess what, fellow humans, Obsidian HIRED MY DANG FACE

It is my first week and I am SO EXCITED

(Also don't worry, I am working on a clearer mnemonic. Possibly: "Obsidian's the studio I w*O*rk for, and they made The Outer W*O*rlds"?) https://t.co/3NkhMx79kN