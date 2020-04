Heroes of the Storm, l’evento Nexus Oscuro porta nuovi modelli, cavalcature e novità

L'inizio dell'evento Nexus Oscuro di Heroes of the Storm porta nuovi modelli, cavalcature e novità all'interno del MOBA firmato da Activision Blizzard che racchiude al suo interno tutti i personaggi più famosi dei giochi pubblicati dallo studio di World of Warcraft.

Andiamo a scoprire tutte le novità.

Il Signore dei Corvi è stato finalmente sconfitto, ma il caos e l'odio continuano a diffondersi nel Nexus. Alcuni eroi, come i nobili protoss Tassadar e Fenix, si sono avventurati nella spaccatura, mettendo a rischio la propria sanità mentale per rallentare la corruzione. Altri, attratti da tutto quel potere, hanno cercato di impadronirsene. Alamorte ha spiccato il volo verso il violento cuore del Nexus Oscuro per cibarsene.

Che siate alla ricerca di potere o pace, unitevi all'evento Frammenti del Nexus Oscuro a partire dal 14 aprile, che durerà fino al prossimo grande aggiornamento di Heroes of the Storm.

L'evento porta con sè: