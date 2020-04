PS5 sarà presentata tra poche settimane, stando a Jason Schreier

Stando al sempre ben informato Jason Schreier, Sony presenterà PS5 tra poche settimane. Il noto giornalista videoludico, un ex-Kotaku attualmente in procinto di iniziare a lavorare per la sezione tech di Bloomberg, non ha fornito informazioni precise in merito, ma ha di fatto confermato una voce di corridoio che circola già da tempo e che vuole come imminente l'evento dedicato alla console.

Naturalmente non ci vuole grossa capacità di analisi per capire che prima o poi Sony dovrà presentare PS5 se vuole lanciarla entro la fine dell'anno 2020. Della nuova console sappiamo ormai tutto ciò che riguarda l'hardware. Recentemente è stato svelato anche il controller ufficiale, il DualSense, che ci ha fatto un'ottima impressione. Non ci sono però ancora informazioni sui giochi, a parte qualche voce di corridoio, e sul design finale della console, che ovviamente incuriosisce un po' tutti, tanto da aver ispirato moltissime opere amatoriali.

Quindi, aspettiamoci presto che Sony annunci qualcosa. Intanto il 7 maggio 2020 potremo vedere i primi giochi di terze parti di Xbox Series X, che daranno inizio alla comunicazione relativa ai giochi della next-gen.