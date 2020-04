Disney+ maggio 2020, i nuovi film in arrivo nel catalogo del servizio video streaming

Disney ha annunciato i nuovi film in arrivo a maggio 2020 per Disney+, che propongono novità per tutti e cinque gli universi che compongono il catalogo del servizio di streaming video per un totale di nove film tra i quali anche alcune novità molto interessanti.

Le nuove introduzioni di maggior rilievo sono indubbiamente Star Wars: L'ascesa di Skywalker e Toy Story 4, ma ci sono anche diverse altre novità che potranno interessare un po' tutti gli utenti del servizio Disney.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà ovviamente il 4 maggio, ovvero per lo Star Wars Day, insieme a Disney Gallery: The Mandalorian, per caratterizzare al meglio la giornata in base all'universo creato da George Lucas.

A partire da domani, primo maggio, sarà invece il turno di Toy Story 4 e di Oggetti di Scena. Vediamo dunque l'elenco dei film annunciato finora da Disney, visibile anche nel tweet ufficiale riportato qui sotto: