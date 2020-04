Star Wars: L'Ascesa di Skywalker disponibile su Disney+ il 4 maggio 2020

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile su Disney+ a partire dal 4 maggio 2020, ovvero in occasione del celebre Star Wars Day, per come si è venuto a configurare ormai da anni il 4 maggio, protagonista del meme "May the Fourth be with you".

Non poteva esserci occasione migliore per inserire il più recente film della serie cinematografica all'interno del catalogo del servizio su abbonamento Disney, che per l'occasione vedrà anche altre novità targate Star Wars fare la comparsa tra i contenuti visibili in streaming dagli abbonati.

Lo stesso giorno verrà messo a disposizione anche Disney Gallery: The Mandalorian, un documentario in otto parte che mostra i retroscena sulla creazione della serie TV su Star Wars, trasmessa in esclusiva in streaming su Disney+, oltre al finale di stagione della serie animata Star Wars: Clone Wars.

A quanto pare, per festeggiare è anche prevista una speciale modifica dell'interfaccia utente dell'app di Disney+ per renderla a tema con Star Wars. Non ci sono ancora dettagli precisi sull'ora in cui Star Wars: L'Ascesa di Skywalker verrà effettivamente inserito all'interno del catalogo del servizio su abbonamento, ma l'aggiornamento avverrà comunque nel corso della giornata del 4 maggio.

Nel frattempo, Disney+ ha già raggiunto 50 milioni di abbonati in cinque mesi in tutto il mondo, mentre per quanto riguarda Star Wars in particolare è emerso che i lavori su the Mandalorian Stagione 3 sono già iniziati.