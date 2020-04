The Mandalorian Stagione 3, lavori già iniziati per la serie Disney+

Si parla già di The Mandalorian Stagione 3, nonostante la seconda stagione di fatto non si sia ancora vista e manchino ancora diversi mesi alla sua trasmissione su Disney+, tuttavia la produzione è già in corso per la nuova serie a dimostrazione di come presso Disney non si perda tempo.

La seconda stagione di The Mandalorian arriverà solo in autunno, ma nel frattempo i lavori proseguono già oltre: la sceneggiatura della Stagione 3 sarebbe stata affidata ancora a Jon Favreau, con Doug Chiang (vicepresidente di Lucasfilm) ad occuparsi della parte artistica e scenica.

Sembra che Disney abbia intenzione di spingere e anche forzare un po' i tempi, motivo per il quale nonostante l'attuale situazione di crisi e i lockdown diffusi a causa del coronavirus, i lavori per la terza stagione della serie sarebbero partiti già il 20 aprile.

Oltre al fatto di cercare di comprimere i tempi per arrivare prima sul mercato, la decisione di affrettare l'avvio dei lavori sulla terza stagione potrebbe avere a che fare anche con una lavorazione più lunga e complessa, visto che tra la seconda e la terza stagione c'è la possibilità che il mondo della serie venga ampiamente espanso, richiedendo dunque un lavoro più ampio.

Nessuna informazione, per il momento, sul cast della Stagione 3 di The Mandalorian, che tuttavia potrebbe comprendere personaggi di grande rilievo, considerando che ai nomi importanti già visti nella prima stagione verrà aggiunta anche Rosario Dawson che sarà Ahsoka Tano nella Stagione 2.

Ovviamente sarà visibile su Disney+, sebbene il primo episodio della prima stagione sia stato anche trasmesso su Italia 1 in chiaro dalle nostre parti, per promuovere maggiormente la serie e la piattaforma di streaming video Disney.