Final Fantasy Brave Exvius ospita Final Fantasy Tactics in questo speciale evento

Il gioco mobile Final Fantasy Brave Exvius ospita l'amatissimo GdR strategico Final Fantasy Tactics in questo speciale evento pensato per festeggiare i tre milioni di download di War of the Visions.

La notizia è arrivata in queste ore direttamente da Square Enix. Il colosso giapponese ha annunciato una collaborazione tra due degli spin-off più amati della serie di Final Fantasy. Da una parte abbiamo War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, mentre dall'altra l'amatissimo GdR strategico Final Fantasy Tactics. Da oggi fino al 12 maggio 2020, i giocatori potranno partecipare a eventi e missioni di durata limitata, ottenere personaggi speciali e guadagnare ricompense e bonus di valore.

A proposito di Square Enix, abbiamo pubblicato oggi la recensione di Trials of Mana.

Tra i nuovi contenuti dell'evento in collaborazione troviamo: