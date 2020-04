Trials of Mana, recensione

Ultimamente stiamo usando spesso la parola "remake". Soltanto pochi giorni fa, Square Enix ha finalmente pubblicato il suo attesissimo Final Fantasy VII Remake, e poco prima è arrivato sugli scaffali un altro remake importante quanto divisivo, Resident Evil 3. Non fosse stato per la pandemia che ci sta costringendo tutti a casa, quello di Seiken Densetsu 3 sarebbe passato inosservato. Non potevamo cominciare la recensione di Trials of Mana senza riflettere sul momento sfortunato in cui Square Enix ha deciso di pubblicarlo, stritolandolo tra giochi di ruolo del calibro di Final Fantasy VII Remake , Persona 5 Royal e il prossimo Xenoblade Chronicles: Definitive Edition . Forse è stata una scelta oculata, dato che Trials of Mana non può contare su un budget straordinario, ma solo sul suo peculiare caso storico: noto in Giappone come Seiken Densetsu 3, appunto, si è guadagnato un titolo occidentale solo quando l'azienda nipponica ha deciso di portarlo in tutto il mondo lo scorso anno nella Collection of Mana per Nintendo Switch, a venticinque anni dalla sua release per Super Famicom del 1995.

Tre storie in una

Per molti anni, abbiamo giocato la ROM di Seiken Densetsu 3 che qualche anima pia aveva tradotto illegalmente in inglese, e così abbiamo avuto la fortuna di giocare uno dei migliori titoli usciti nell'epoca dei 16-bit. Un'epoca che oggi ci appare lontana più che mai, in cui tante volte la narrazione era subordinata al gameplay e molto faceva l'immaginazione del giocatore. Privato di una vera e propria localizzazione per troppi anni, Seiken Densetsu 3 si è timidamente ripreso un posto sotto i riflettori con un remake che Square Enix ha annunciato a sorpresa lo scorso anno e che noi abbiamo finalmente giocato e finito in questi giorni, appurando la serietà con cui lo sviluppatore nipponico ha approcciato questo classico dopo i deludenti remake dei primi due episodi realizzati negli anni passati. Una serietà che purtroppo non ha giovato a un comparto narrativo che nel '95 era giustificato, ma che oggi lascia abbastanza a desiderare.

La storia di Trials of Mana ruota intorno a sei personaggi diversi. All'inizio del gioco sceglieremo il protagonista della storia, insieme a due comprimari che si uniranno a esso nel corso dell'avventura. Questa scelta determina il prologo e l'epilogo della partita, nonché varie interazioni o cinematiche: nel corso del gioco incontreremo tutti i personaggi, ma quelli che non avremo scelto per formare la nostra squadra svolgeranno un ruolo secondario e poco approfondito. In realtà, le storyline non sono veramente sei, ma tre, perché i personaggi le condividono a coppie, così come condividono i tre boss finali: Duran e Angela, Riesz e Hawkeye, Kevin e Charlotte. Scegliendo almeno una di queste coppie all'inizio della partita, la narrazione appare più coesa grazie al maggior numero di intermezzi che coinvolgono i nostri protagonisti, facendoli dialogare tra loro e quindi delineando meglio le loro personalità.

Trials of Mana ricalca quindi fedelmente la struttura frammentaria originale, incentrando il racconto su una ricerca comune: il Mana si sta esaurendo e una Fatina sceglie il protagonista perché riunisca gli spiriti elementali, entri nel Santuario, estragga la mitica Spada del Mana e protegga la Dea prima che vada tutto a rotoli. Forze oscure si cingono intorno all'Albero del Mana, forze che intendono liberare i Benevodon, i giganteschi mostri soprannaturali che durante un'antica guerra furono imprigionati nei cristalli del Mana sparsi per il mondo. Si dà il caso, poi, che queste forze oscure siano legate ai vari protagonisti, chiudendo il cerchio su un racconto che rinuncia a una narrazione sofisticata per adottare quello stile fiabesco che contraddistingue la serie creata da Koichi Ishii. I protagonisti viaggiano quindi in un lungo e in largo per il mondo senza porsi troppe domande, motivati dalle vicissitudini personali che si intrecciano a doppio filo con la ricerca della Spada.

Sebbene il prologo e l'epilogo cambino a seconda del protagonista, il cuore dell'avventura rimane pressapoco lo stesso a prescindere dalla combinazione con cui si forma la squadra; tuttavia cambia anche l'ordine con cui si visitano i luoghi e si incontrano i vari personaggi. Se nel '95 erano pochi i titoli che provavano a gestire tutte queste variabili su SNES, oggi la situazione è completamente diversa: Trials of Mana azzarda un approccio nostalgico nel rispetto dell'originale, ma riesce a rievocare quell'ingenuità soltanto in parte. Il passaggio al 3D e l'impostazione più cinematografica tradiscono una regia approssimativa e un montaggio maldestro. La storia, che già soffriva di una certa frivolezza, mantiene la caratteristica impronta fiabesca, ma perde il ritmo frettoloso a favore di una rappresentazione più legnosa e meccanica. Il problema si avverte soprattutto scegliendo il doppiaggio in inglese, nettamente inferiore rispetto a quello nipponico specialmente nel caso dei personaggi più fantasiosi.

Chiariamolo subito: Trials of Mana non è in italiano. Fortunatamente, non è neppure un titolo complicato da seguire. La storia indugia soltanto relativamente sui protagonisti: i loro obiettivi sono chiari fin dall'inizio, ma non c'è un vero e proprio sviluppo caratteriale. I protagonisti riflettono i classici stereotipi, affidando al doppiaggio e al character design pulito di Haccan il grosso del lavoro. Alla luce di queste considerazioni, però, sarebbe sbagliato essere troppo severi. Trials of Mana non è Final Fantasy VII Remake e ovviamente si sogna il budget stratosferico dell'altro rifacimento Square Enix. Al di là di questa differenza, però, Trials of Mana fa proprio quello che avrebbero voluto molti fan nell'altro caso: mette la tecnologia al servizio della nostalgia, rispettando fedelmente il copione originale, forse anche troppo. È una scelta voluta, chiaramente, anche al netto di un comparto tecnico che non fa certo gridare al miracolo, e che punta soprattutto sulla cura maniacale con cui sono stati trasformati in modelli 3D i vecchi sprite.

Sotto questo aspetto sarebbe ingiusto lamentarsi, sebbene sia evidente di come tutti gli sforzi si siano concentrati sui protagonisti e sulle loro nemesi. L'immagine è sempre fluida e pulita, il mondo di gioco è coloratissimo e particolareggiato, le animazioni convincenti nei combattimenti, meno nelle sequenze d'intermezzo. Nel corso delle venticinque ore circa necessarie a completare l'avventura, abbiamo rincontrato tutti i nemici sconfitti nell'originale, dai più buffi ai più inquietanti, ridisegnati con enorme rispetto nei confronti di un titolo che nel '95 era in 2D e ripreso dall'alto. Trials of Mana ora impiega una telecamera liberamente controllabile che segue il giocatore come in un'avventura in terza persona, anche perché il remake cavalca un'onda molto più dinamica sulle note della bellissima colonna sonora originale di Hiroki Kikuta, riarrangiata per l'occasione da Tsuyoshi Sekito, Koji Yamaoka, Ryo Yamazaki e Sachiko Miyano. I più nostalgici apprezzeranno probabilmente la possibilità di impostare le tracce originali dal menù delle opzioni.