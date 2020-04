Trackmania è stato rinviato a luglio per il coronavirus, ma abbiamo un nuovo trailer

Trackmania, il remake di Trackmania Nations per PC, è stato rinviato al 1 luglio 2020 a causa dei ritardi nello sviluppo che lo studio ha accumulato a causa dell'epidemia da coronavirus. Lo studio, come parziale risarcimento, ha pubblicato un nuovo trailer con tutte le caratteristiche del gioco.

Ubisoft Nadeo, infatti, ha voluto condividere oggi i primi dettagli di Trackmania, l'imminente nuovo capitolo della serie di corse arcade di Ubisoft che offre ai giocatori progressioni uniche, creazione dei tracciati e una scena competitiva tutta da scoprire. Remake del popolare Trackmania Nations, Trackmania avrà una campagna ufficiale stagionale con selezione giornaliera dei tracciati, oltre a delle nuove opzioni per la creazione dei tracciati e una sezione eSport ancora più accessibile ed estrema.

Originariamente previsto per il 5 maggio, Trackmania sarà disponibile su Epic Games e Uplay dal primo luglio. Questo tempo aggiuntivo permetterà al team di sviluppo di migliorare ulteriormente l'esperienza di gara, di creare e condividere nuovi strumenti, così come andare a migliorare il sistema competitivo di Trackmania. Il gioco di corse arcade non è l'unico a risentire dello strano periodo che stiamo vivendo: anche la versione PC di Death Stranding è stata rinviata.

E temiamo non sarà l'ultimo rinvio eccellente.