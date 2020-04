Grounded, il nuovo gioco di Obsidian e Microsoft, sulla copertina del prossimo Game Informer

Grounded sarà protagonista di nuove informazioni in arrivo nei prossimi giorni, visto che è il gioco di copertina del prossimo numero di Game Informer, la celebre rivista cartacea di videogiochi che a quanto pare conterrà un interessante approfondimento sul nuovo gioco di Obsidian e Microsoft.

Come abbiamo visto, Grounded è un progetto secondario di Obsidian che tuttavia risulta anche particolarmente interessante, proprio per il suo andare alquanto fuori dagli schemi. Da un team che ha nel curriculum giochi come Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas e The Outer Worlds ci saremmo infatti aspettati un RPG di grosso calibro, invece il primo progetto ufficiale sotto etichetta Microsoft è uno strano survival che mette in scena le avventure di ragazzi ridotti a dimensioni microscopiche e costretti a fare i conti con le minacce nascoste nel giardino di casa.

Si tratta di un titolo il cui sviluppo era già avviato prima dell'acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft, e che quest'ultima ha comunque mantenuto attivo per portarlo a compimento. Potremo provarlo direttamente attraverso la versione in accesso anticipato su Xbox Game Preview e Steam Early Access il 28 luglio 2020, ma intanto qualche informazione più approfondita dovrebbe emergere dal prossimo numero di Game Informer.

Vediamo qui sotto la copertina della rivista e un'altra illustrazione ufficiale, che mostrano come anche in questi elementi di corredo Grounded sembri voler ricordare un po' le produzioni degli anni 90, anche come stile grafico e direzione artistica.