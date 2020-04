PS Vita, il supporto alla console di Sony non sembra rallentare anche nel 2020

Nonostante sia data da molti per morta, PS Vita continua ad essere supportata dagli sviluppatori indipendenti e i loro giochi continuano ad arrivare anche nel 2020 con una cadenza che farebbe invidia a tante altre piattaforme sul mercato.

Sony, infatti, ha terminato la produzione di questa amatissima console portatile ormai mesi fa, nonostante questo la scena indipendente sembra prosperare su questa interessante quanto sfortunata console.

Solo nelle ultime settimane, infatti, sono usciti ben 10 nuovi giochi per questa piattaforma. Si tratta di produzioni piccole, che raramente superano i 10 euro di costo, ma nondimeno si tratta di giochi interessanti che mostrano come ci sia un mercato sostenibile e attivo, nonostante la stessa Sony non sia interessata ad esso e anzi, attraverso Jim Ryan ha detto che sarà l'ultima console portatile di Sony.

Si possono trovare giochi come il dual-stick shooter Rush Rover, lo sparatutto a scorrimento Random Heroes: Gold Edition, Wurroom un'esperienza interattiva con velleità artistiche piuttosto interessante o Mekorama, un interessante clone di Monument Valley. A questo indirizzo potrete trovare tutte le ultime uscite.

Quando è l'ultima volta che avete giocato col PlayStation Vita?