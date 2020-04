Grounded su Xbox Game Preview e Steam Early Access: data di lancio e video

Abbiamo pubblicato il video di Grounded, la nuova esclusiva di Microsoft sviluppata da Obsidian Entertainment, in arrivo su Xbox Game Preview (con Xbox Game Pass Ultimate) e Steam Early Access il 28 luglio 2020.

Per semplificare il concetto, Grounded è quel gioco survival ambientato nel giardino di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi. Obsidian Entertainment, infatti, sembra aver preso ispirazione dal film della Disney per creare la lussureggiante ambientazione del gioco, dove giocattoli abbandonati ed insetti diventano improvvisamente straordinari oggetti da sfruttare per sopravvivere.

Durante l'Inside Xbox di oggi, Microsoft e Obsidian hanno annunciato che Grounded entrerà a far parte del servizio Xbox Game Preview con Xbox Game Pass Ultimate e Steam Early Access il 28 luglio 2020.

Contemporaneamente il team ha pubblicato il nuovo trailer (che potete trovare in testa alla notizia) focalizzato sull'esperienza single player. Inoltre Adam Brennecke, Game Director di Obsidian Entertainment, e Shyla Schofield, Social Media Manager di Obsidian Entertainment, hanno mostrato più da vicino il gioco.

Abbiamo scoperto che il giocatore sarà guidato da una misteriosa voce chiamata BURG.L. che sembra sapere cosa succederà al protagonista, guidandolo nella riparazione della macchina che lo riporterà alle dimensioni corrette. Per fare ciò il giocatore, in compagnia di altri tre amici, dovrà fare di tutto per sopravvivere.

Tra insetti e ragni giganti, i giocatori dovranno sopravvivere raccogliendo risorse così da costruirsi armi e armature per combattere, oltre che altri oggetti per organizzare delle difese più efficaci e raggiungere gli oggetti necessari per tornare grandi.

Cosa ve ne pare?